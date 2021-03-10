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Комфортная классика

Барбершоп Blackdog уже 7 лет бреет и стрижет мужчин Челябинска

Blackdog – это один из первых барбершопов города, чей интерьер оформлен в духе классической английской мужской парикмахерской. Атмосферное место, отличающееся прекрасным учтивым сервисом. В Blackdog считают, что самое важное для компании - это комфорт клиентов и безупречный результат работы мастеров.


Владельцы Blackdog очень щепетильно подходят к подбору персонала и вкладывают в их развитие. Здесь трудятся барберы, постоянно повышающие свою квалификацию и мастерство.

Blackdog работает только с качественными средствами для ухода за волосами. Например, с британским брендом Morgan's, основанным еще в 1873 году. В начале XX века "Morgan's Pomade" начала поставляться элитным парикмахерам европейских столиц. Вскоре компания вышла и на американский рынок, где царила эпоха голливудской классики и был востребован изысканный и безукоризненный внешний вид. Продукция бренда теперь дошла и до Челябинска.

Ухоженная борода, гладкое бритье, идеальная стрижка, уважение к каждому клиенту – этими принципами руководствуется коллектив мужской парикмахерской Blackdog. А еще в марте барбершоп переехал в самый центр Челябинска – рядом с площадью Революции, на Воровского, 1. Это место легко найти, и рядом есть парковка для вашего автомобиля.

Всего час времени там, и вы целый месяц обладатель безукоризненного стиля, а ведь это так важно в деловой среде, сфере бизнеса и личной жизни!

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