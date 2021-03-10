Власти Алтайского края планируют увеличить промышленное производство в регионе на 70% к 2035 году

В Алтайском крае власти планируют рост промышленного производства к 2035 году на 70%. «В сфере промышленности проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года предусматривает поэтапный рост промышленного производства к 2024 году на 10% относительно уровня 2020 года, к 2035 году - на 70% в натуральном выражении. По сути, это индекс физического объема», - сказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. Он отметил, что за последние десять лет рост составил 41%.

Достичь этого показателя планируется, в частности, за счет реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли добычи полезных ископаемых, а также развитие отраслей машиностроения и химии.

Анна Егорова