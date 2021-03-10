Дома у жителя Армавира изъяты две винтовки и патроны

Сотрудники полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли в доме у жителя города Армавира две винтовки, а также 60 патронов разного калибра, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД. Кроме того, мужчина хранил дома партию наркосодержащего растения – конопли – весом более 5 кг.

Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу, которая признала их пригодными к производству выстрелов, в отношении владельца оружия возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов) и ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), эти статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По факту незаконного хранения наркосодержащего растения также возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анна Перова, Краснодар