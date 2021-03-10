На Ямале зарегистрировали 31 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 31 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. По данным центра, с начала пандемии на Ямале коронавирусной инфекцией заразились 37 457 человек. Из них более 35 тыс. человек уже выздоровели, еще 403 пациента скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 079 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 351 553 случая заражения. За весь период по России умерли 90 275 человек, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Михаил Мананников