В Петербурге ограбили банк на 2,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело о разбое по ч. 4 ст. 162 УК РФ после нападения на офис банка ВТБ в Красногвардейском районе вчера вечером. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

9 марта в полицию поступило сообщение, что в помещение банка на Индустриальном проспекте вошел мужчина. Угрожая предметом, который полиция не называет, злоумышленник заставил кассира передать ему почти 2,6 млн руб. По данным интернет-издания «Фонтанка», сотруднице ВТБ мужчина показывал гранату.

Марина Царева, Санкт-Петербург