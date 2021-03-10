СК проверяет информацию о «гнилой» еде в курганском роддоме

В Кургане следственные органы проводят проверку по сообщениям о некачественном питании в родильном доме №1.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, 9 марта в местных СМИ появилась информация о том, что еда в медицинском учреждении не отвечает требованиям безопасности. Пациенты медицинского учреждения жаловались на гнилые продукты, обнаруженные в питании.

Указанные обстоятельства будут проверены, в том числе и органами Роспотребнадзора. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.