В Тюменской области 75 человек заразились COVID-19

За минувшие сутки на территории Тюменской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили 32 116 случаев коронавируса. Более 30 тыс. человек выздоровели, еще 309 пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 079 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 351 553 случая заражения. За весь период по России умерли 90 275 человек, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Михаил Мананников