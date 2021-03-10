Трасса Ейск-Краснодар на узких участках будет расширена вдвое

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодарском крае проходит масштабная реконструкция трассы Ейск-Краснодар, сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Количество полос на отдельных участках трассы будет увеличено до четырех вместо нынешних двух.

Трасса Ейск-Краснодар – одна из самых загруженных в регионе, в летний сезон транспортный поток здесь в два-три раза превышает нормативы. При этом на отдельных участках движение организовано только по двум полосам, что влияет на аварийность и на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма. Из средств национального проекта до 2023 года будет реконструировано и расширено более 22 км дороги Ейск-Краснодар. Трасса является альтернативой платному участку М4-Дон. На ней построят многоуровневые транспортные развязки, автоматические пункты весового контроля, стоянки и зоны отдыха, автобусные остановки.

Анна Перова, Краснодар