Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения на полигоне в Мулине

Более 70 военнослужащих Белоруссии прибыли на полигон Мулино (Нижегородская область) для прохождения совместных учений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ (ЗВО). Со стороны России участие примут подразделения гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

«В рамках совместных учений военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3»,— сообщили в ЗВО. Также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Мотострелковые подразделения будут задействованы совместно с снайперскими парами.

Эти учения станут очередным этапом подготовки к главным совместным учениям «Запад 2021», которые пройдут в сентябре.

Анастасия Еремина