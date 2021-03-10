В Свердловской области в ближайшие дни может выпасть месячная норма снега

В некоторых районах Свердловской области с 10 по 11 марта может выпасть месячная норма снега, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). В связи с этим дорожные службы перешли на усиленный режим работы, а водителей просят воздержаться от дальних поездок и быть внимательными на дорогах.

«В преддверии снегопада на региональных автодорогах работает 260 ед. снегоуборочной техники, в том числе 126 комбинированных дорожных машин, которые обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, 54 автомобиля с отвалом, 34 автогрейдера и 46 тракторов. Техника двигается звеньями для более эффективного устранения последствий снегопада в районах, где он уже начался», — отметили в ДИПе.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 14 м/с и понижением температуры до -20 градусов и сильной метелью. В настоящее время ограничений в движении нет, ведется мониторинг состояния сети дорог в тесном взаимодействии с оперативными службами области.