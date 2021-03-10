В центре Ярославля «Горзеленхозстрой» вырубает больные липы

В Кировском районе Ярославля на улице Красный съезд сотрудники «Горзеленхозстроя» проводят выборочную вырубку деревьев в липовой аллее, сообщили в пресс-службе мэрии города. В мэрии уточнили, что вырубаются только больные и аварийные деревья. Кроме того, проводятся работы по омоложению деревьев.

«Работы ведутся в рамках муниципального задания. Порубочный билет был выдан с согласованием департамента городского хозяйства мэрии Ярославля»,— рассказали в пресс-службе мэрии, уточнив, в рамках муниципального задания была произведена вырубка шести аварийных деревьев и омолаживающая опиловка 26 деревьев.

Вырубка старых лип в центре Ярославля вызвала активное обсуждение в соцсетях. Некоторые ярославцы спрашивали, насколько правомочны такие действия. В мэрии сообщили, что все действия по вырубке и омоложению деревьев проводятся официально, с оформлением необходимых документов.

«Все официальные документы ДГХ может предоставить по запросу»,— отметили в пресс-службе мэрии.

Дарья Сабаева