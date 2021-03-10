В Краснодаре объемы малоэтажного жилого строительства стали самыми низкими с 2012 года

В Краснодаре объемы строительства в сегменте малоэтажного жилого строительства (МЖС) стали самыми низкими за последние восемь лет. Об этом рассказал “Ъ-Кубань” руководитель отдела аналитики строительной компании «Неометрия» Ксения Рысенко.

В 2020 году было начато строительство 1,4 млн кв. м, что на 27% ниже, чем годом ранее. Эксперты связывают это с тем, что с рынка ушли небольшие застройщики, которые не справились с новыми повышенными требованиями к инфраструктуре, переходом на проектное финансирование и пр.

При этом в прошлом году было введено 2 млн кв.м МЖС, что на 24,3% больше прошлогодних показателей. По словам госпожи Рысенко, значительная часть сданных объектов – реализованные долгострои.

Вместе с тем спрос на качественные новостройки увеличился на 28%, а количество сделок на первичном рынке Краснодара составило 36 тыс., что больше на 4 тыс., чем в 2019 году. Спрос и предложение сместились в сторону комфорт-класса. Его доля выросла с 41% до 53%. В разрезе районов, особо активными по застройке остается Западный обход. Еще одной новой зоной девелоперской активности в 2020 стала Энка.

Наталья Решетняк