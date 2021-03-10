Группа компаний «Фармасинтез» сегодня является одной из самых быстроразвивающихся фармацевтических компаний в России. Сейчас ей принадлежат пять заводов по производству лекарственных препаратов, расположенных в разных городах страны — Иркутске, Уссурийске, Тюмени, Санкт-Петербурге и Братске.

В планах «Фармасинтез-Тюмень» в этом году — увеличить объемы производимых лекарств на 60%.

Также в сентябре этого года «Фармасинтез-Тюмень» планирует осуществить технический запуск нового завода, на котором в скором времени начнут производить гормональные препараты. «Это будет уникальный для нашей страны завод. Общий объем инвестиций в его строительство на текущий момент уже составил более 4 млрд руб.»,— отметил генеральный директор ООО «Фармасинтез-Тюмень» Алексей Глушаков.

«Обычно при запуске новой лекарственной линейки либо строят новый завод, либо перепрофилируют имеющийся. В нашем случае завод строится с нуля, и он станет одним из крупнейших по производству гормональных препаратов в Европе. В России подобных предприятий сегодня нет»,— заключил Алексей Глушаков.

Целесообразность появления завода по производству отечественных гормональных лекарственных препаратов продиктована востребованностью данных средств на российском рынке.

«Значимость этого завода для Тюменской области и в целом России очень велика. Это стопроцентное импортозамещение. Причем возможность производить не только аналоги препаратов, но и инновационные лекарственные средства. У этой площадки огромный потенциал»,— отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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