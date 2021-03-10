На Ростовском ипподроме сменился директор

Генеральный директор Ростовского ипподрома Валерий Овчаров покинул должность. Об этом «Ъ-Юг» сообщил советник президента ГК «Юг Руси» Сергей Каменецкий.

«Валерий Овчаров покинул занимаемую должность по собственному желанию»,— уточнил господин Каменецкий. Новым директором ипподрома назначен Дмитрий Камфарин, директор по коневодству в группе «Юг Руси». Господин Камфарин имеет 25-летний стаж в коневодстве.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Ростовский ипподром» было учреждено в 2011 году. Бенефициаром является ООО «Система» (принадлежит ООО «Юг Руси — Золотая семечка» и ООО «Донская гофротара»). Выручка компании в 2019 году составила 78,6 млн руб., а чистая прибыль — 2,1 млн руб.

Наталья Шинкарева