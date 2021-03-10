В Омской бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за взятку бараньими тушами

Управлении Следственного комитета РФ по Омской области направило в суд дело бывшего автоинспектора, которому предъявлено обвинение во взятке и служебном подлоге (ст. 291.2 и ст. 292 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель управления Лариса Болдинова.

По данным следствия, 17 июня 2020 года на шоссе Азово-Полтавка гаишник остановил для проверки документов автомобиль Honda. Водителю иномарки он сообщил, что тот нарушил правила дорожного движения, за что предусмотрен арест на 15 суток. Чтобы избежать этого, необходимо было дать взятку. Нарушителю, которому надо было срочно везти в клинику больного отца, принял условия и предложил автоинспектору мясо двух баранов. Ко дню сотрудника ГИБДД он привез полицейскому баранину на общую сумму 9,5 тыс. руб.

Преступление было выявлено подразделением собственной безопасности УМВД России по Омской области. Автоинспектора уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Вину в совершении преступлений он не признал.

Илья Николаев