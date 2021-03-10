«Медтехника» будет обслуживать томографы Республиканского онкодиспансера

Республиканский клинический онкологический диспансер по итогам аукциона заключит контракт на обслуживание томографов с уфимским ООО «Медтехника», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона, контракт планируется заключить по начальной цене — за 249,65 млн руб.

Договор действует до конца 2023 года. В течение этого периода подрядчик должен обслуживать семь компьютерных томографов, в том числе ежедневно в рабочие дни проводить плановое профилактическое техническое обслуживание и текущий ремонт техники без замены и с заменой запасных частей.

ООО «Медтехника», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 1991 года. Компания занимается ремонтом электронного и оптического оборудования. Владельцами, через ООО «Медэкспосервис», являются Наталья и Дмитрий Поляков и Рустам Аминев. Выручка предприятия в 2019 году составила 726,38 млн руб., чистая прибыль — 18,62 млн руб. В текущем году ООО заключило 113 госконтрактов на общую сумму 517,01 млн руб.

Майя Иванова