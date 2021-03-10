На Кубани по факту гибели трех человек при пожаре возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) по факту гибели женщины и двух ее детей при пожаре в Тбилисском районе, сообщило региональное СУ СКР. По предварительной информации прокуратуры, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

В следственном управлении сообщили, что в квартире двухэтажного дома произошел пожар, после ликвидации возгорания были обнаружены тела трех человек: 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения, 26-летний мужчина доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. В прокуратуре сообщили, что семья не стояла на учете как неблагополучная.

Анна Перова, Краснодар