Губернатор обвинил гражданских активистов в хайпе на тему градостроительной политики

Сегодня участники заседания краевого правительства заслушали доклад главы минстроя Андрея Колмогорова на тему жилищного строительства в Прикамье. После доклада и его короткого обсуждения губернатор Дмитрий Махонин сделал жесткое замечание в сторону политиков, высказывающихся на тему готовящихся изменений плотности застройки в районах города. «У нас политики, которые называют себя гражданскими активистами, начинают уже хайповать на этой теме, вводя в заблуждение всех»,— заявил глава региона.

Губернатор обратился к врио главы города Алексею Демкину, а также к пресс-службе правительства с поручением «отработать, разъяснить» намерения краевых властей повысить плотность застройки в Перми. Алексей Демкин отвечал, что сегодня с утра такое поручение уже выдал.

«Пользуются (политики.— “Ъ-Прикамье”) тем, что много лет занимаются этими вопросами. Начинают опять ерунду всякую нести. Поэтому давайте мы будем разъяснять, как есть на самом деле»,— добавил Дмитрий Махонин.

Напомним, в 2019 году власти Перми утвердили изменения в правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность застройки. Теперь девелоперы, желающие превысить эти параметры, заключают с мэрией соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м. В этом году краевые власти анонсировали повышение плотности застройки на территории города. Сегодня в Перми состоится заседание комиссии по Правилам землепользования и застройки, участники которого как раз обсудят планы краевых властей повысить плотность застройки в районах города. Как пояснили в краевом минимуществе, на обсуждение комиссии вынесут вопрос актуализации плотности и высотности в зонах Ц1, Ц2, Ж1 и Ж2.