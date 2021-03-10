«Звезда» продолжит подготовку к сезону в Новороссийске

Основной состав и тренерский штаб пермского ФК «Звезда» сегодня отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет близ Новороссийска.

В течение двух недель команда проведет несколько контрольных матчей, расписание которых станет известно позже. Как сообщает пресс-служба клуба, уже есть предварительная договоренность о товарищеском матче с «Ладой» из Димитровграда. Всего на сбор отправились 25 игроков.

Напомним, в текущее межсезонье подопечные Рустема Хузина поучаствовали в двух товарищеских турнирах. На Кубке Федерации футбола Республики Татарстан пермская команда заняла второе место, а на турнире «Пермь Великая» — первое.

Сезон в ПФЛ возобновится для «Звезды» 4 апреля. В этот день пермский клуб сыграет с ФК «Волна» (Нижегородская область). Сейчас «Звезда» занимает шестую строчку турнирной таблицы и отстает от первого места, которое занимает ФК «Новосибирск», на семь очков.