ООО «Теплосети» вновь обязали сделать перерасчет платежей для жителей Красновишерска

Инспекция госжилнадзора Пермского края потребовала от ООО «Теплосети» сделать перерасчет жителям Красновишерска, в квартирах которых в феврале была пониженная температура. Об этом сообщается на сайте ИГЖН.

Речь идет жителях многоквартирных домов, расположенных на ул. Советской, 3; ул. Спортивной, 22, 24; ул. Заводской, 11, 18; ул. Нефтяников, 14, 18; ул. Маршала Жукова, 8, 16; ул. Л. Толстого, 36; ул. Островского, 23, по обращениям которых специалисты Инспекции совместно с прокуратурой Красновишерского района в феврале 2021 года в ходе проведения замеров зафиксировали низкую температуру в квартирах. ООО «Теплосети» обязаны исполнить предостережение в срок до 1 апреля 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, ранее ИГЖН добилась перерасчета платы за отопление жильцам 146 домов, оставшимся по вине этой же компании без тепла в январе 2021 года. Сумма перерасчета в сторону уменьшения составила более 1,2 млн руб. В среднем перерасчет оплаты за отопление по жилому помещению составил от 350 до 900 руб.

12 января 2021 года, после наступления морозов, в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городских котельных №11 и №5. Из-за пусконаладочных работ в котельных без отопления остались жители 182 многоквартирных домов, тепло перестало поступать и на пять социально значимых объектов.

Директору ООО «Теплосети» было внесено представление, в районный суд направлен иск о признании бездействия ООО «Теплосети» незаконным и возложении обязанности предоставлять коммунальную услугу в соответствии с нормативными требованиями. СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).