В Кургане определили нового гарантирующего поставщика газа

Власти Курганской области определили нового гарантирующего поставщика сжиженного газа в региональный центр. Им станет компания «Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) Промгазиспытание». С ноября 2020 года организация поставляет баллонный газ жителям районов Курганской области и справляется с этим без нареканий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поводом для смены поставщика стали перебои с поставками газ жителям Кургана. По данным регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, проблемы были связаны с позицией организации-поставщика – ООО «Газэнергосеть Оренбург», которая считает работу в Кургане нерентабельной, а также с долгами отдельных потребителей.

Сейчас идет процесс передачи оборудования новому поставщику. Всего в Кургане 130 емкостей для сжиженного газа, обеспечивающих жителей 297 многоквартирных домов. Кроме того, началась кампания по подписанию абонентских договоров между населением «ЛНК Промгазиспытание». В пресс-службе правительства подчеркивают, что без заключенных договоров поставить газ будет невозможно.