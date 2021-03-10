В Оренбуржье закрыли трассы из-за сильной метели

Движение всех видов транспорта закрыто на двух трассах в среду в Оренбургской области. Это связано с сильной метелью и плохой видимостью на дорогах. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В частности, в Оренбургской области закрыт участок автодороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска «Орск») от Краснощекова до Гая. Кроме того, транспорт не может двигаться по дороге Каменноозерное-Медногорск на участке от 177 до 184 км. Движение по трассам закрыто с 10:00 (MSK+2).

Георгий Портнов