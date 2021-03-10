В Новокуйбышевске 6,3 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

Утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 400 мм стала причиной отключения отопления в 31 многоквартирном жилом доме и одной школе в Новокуйбышевске. Происшествие случилось в 08:36 (MSK+1) на ул. Чернышевского, 20, в среду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В частности, без тепла остались живущие в указанных домах 6,3 тыс. человек, включая более 1,8 тыс. детей. Подачу тепла планируется возобновить в этот же день в 22:00 (MSK+1). В настоящее время производится переподключение потребителей по обратной схеме.

Георгий Портнов