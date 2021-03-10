Лжесотрудница банка похитила у жительницы Ижевска почти 700 тысяч рублей

У 64-летней жительницы Ижевска похитили 679 тыс. руб. под предлогом защиты от незаконного оформления кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что банк зафиксировал попытку незаконного оформления кредита на ее имя. Для предотвращения операции ей предложили оформить встречный кредит, обналичить все деньги и перевести их на «безопасный» счет. Пенсионерка поверила звонившей, взяла кредит на 500 тыс. руб. и перевела средства и личные сбережения на указанные ей номера телефонов.