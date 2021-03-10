Прокуратура Удмуртии выявила 194 нарушения при организации питания детей

С начала 2021 года прокуратура выявила в 36 школах и 93 детсадах Удмуртии 194 нарушения санитарно-эпидемического законодательства при организации питания детей. По данным фактам внесено 89 представлений, возбуждено 56 административных дел, 21 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, в образовательных организациях Вавожского, Воткинского, Глазовского, Игринского, Каракулинского, Кизнерского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского, Ярского, Киясовского, Увинского, Юкаменского районов, гг. Ижевска, Воткинска и Можги прокурорами выявлены факты несоблюдения условий хранения продуктов питания и суточных проб, не обеспечено полное и своевременное прохождение сотрудниками пищеблоков медицинских осмотров и гигиенической аттестации, не обеспечивалось регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования, а также отсутствовали антисептики для обработки рук сотрудников столовой. В Сарапульском районе установлен факт выдачи учащейся с ограниченными возможностями здоровья вместо положенного полноценного приема пищи фрукта либо йогурта»,— говорится в сообщении.

Кроме того, 83 правовых акта в сфере питания, принятые без учета мнения советов обучающихся и их родителей, имели ссылки на утратившие силу нормы федерального законодательства. Прокуроры принесли на них протесты. В настоящее время 24 акта приведены в соответствие, остальные находятся на рассмотрении.