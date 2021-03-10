Тамбовский «Электроприбор» увеличил выручку в 2020 году

ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор”» по итогам 2020 года увеличил выручку до 5,59 млрд руб. при 4,59 млрд руб. годом ранее. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж продукции предприятия выросла только на 497 млн руб. Однако прочие расходы увеличились с 371 до 664 млн руб. Сократились и прочие доходы. В результате чистая прибыль завода за год выросла незначительно — с 800 до 846 млн руб.

Предприятие, напомним, выпускает авиационные и космические приборы; среди гражданской продукции — паяльники. Крупнейшие учредители — корпорация «Аэрокосмическое оборудование» и АО «Стелла-К» из Татарстана.

Олег Мухин