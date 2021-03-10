Nordwind планирует летать из Перми еще в один город Киргизии

В расписании Большого Савино появился еще один рейс в Киргизию. Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») планирует начать полеты из Перми в Ош, второй по численности населения город Киргизии после Бишкека, крупнейший город юга страны.

Перевозчик запланировал пока два рейса — 17 и 24 марта. Время в пути — 3 часа 10 минут. Тип суда — Boeing-737. На сайте авиакомпании продажа билетов на эти рейсы еще не открыта. Отметим, что с 5 марта «Северный ветер» открыл полетную программу из Перми в Бишкек. Полеты запланированы до 26 марта.