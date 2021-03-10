Челябинского полицейского оставили под арестом по делу о коррупции

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда о заключении под стражу сотрудника ГУ МВД региона, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба облсуда.

По версии следствия, полицейский в 2005-2012 годах получил от «черных риелторов» взятку в виде квартиры за препятствование в возбуждении против них уголовного дела. Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение расследованию.

Против силовика возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Под арестом полицейский проведет до 17 апреля 2021 года.