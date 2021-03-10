Директор самарского парка развлечений оштрафован за травмы ребенка на площадке

Кировский районный суд Самары вынес приговор генеральному директору неназванного ООО, которому принадлежит парк развлечений в местном ТЦ. На его площадке в мае 2019 года произошел инцидент с мальчиком 2011 года рождения. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Правоохранители выяснили, что в указанное время мальчик находился с родителями в парке активного отдыха и упал с детского игрового оборудования «Радужная сеть». По версии следствия, оно не было оснащено ударопоглощающим покрытием, из-за этого ребенок получил тяжелые травмы.

Эксперты установили, что руководитель парка развлечений нарушил требования ГОСТа. В итоге мужчина был оштрафован на 200 тыс. руб.

Георгий Портнов