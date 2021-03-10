Две жительницы Ярославля отдали мошенникам еще 250 тысяч рублей

В Ярославле произошли еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых две местные жительницы лишились в общей сумме 250 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошеннические действия были произведены при покупках и продажах на сайтах объявлений.

Первый из этих случаев зафиксирован в Дзержинском районе Ярославля. 46-летняя жительница Ярославля разместила на одном из сайтов объявлений сообщение о продаже холодильника, после чего, женщине позвонил неизвестный, и представился покупателем. По данным пресс-службы, женщина сообщила звонившему номер своей банковской карты, а также коды подтверждения банковских операций. В результате с двух банковских карт потерпевшей были списаны денежные средства в размере более 129 тыс. руб.

Второй случай мошенничества произошел в Ленинском районе города. По данным пресс-службы, 22-летняя жительница Ярославля перевела неизвестному в качестве задатка при покупке квартиры денежные средства в размере 120 тыс. руб., после чего продавец перестал выходить на связь.

«По данным фактам проводятся проверки»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева