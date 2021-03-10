За сутки в Челябинской области подтвердили 145 случаев COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки выявили 145 новых случаев заболевания COVID-19. Выписали 160 пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Всего с начала регистрации заболевания на территории области официально выявили 53768 заразившихся коронавирусной инфекцией. Сейчас болеют 5128 человек. Умерли за последние сутки еще 10 пациентов, из них восемь от COVID-19. Всего в Челябинской области, по данным минздрава региона, скончались 2140 человек с коронавирусной инфекцией.