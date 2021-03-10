Цены на продукты в Новосибирской области за месяц выросли на 1,4% Больше всего подорожали огурцы, подешевело — крепленое вино

Цены на потребительском рынке Новосибирской области в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли в среднем на 1%: продукты подорожали на 1,4%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,5%.

Наибольший рост цен, по данным Новосибирскстата коснулся плодоовощной продукции. Так, огурцы стали дороже на 22,7%, картофель – на 20,1%, свекла — на 15,8%. Груши, грибы, апельсины и чеснок при этом подешевели — на 3,9%, 3,5%, 2,2% и 1,5% соответственно.

Значительный рост цен отмечен также на вареные колбасы (+9,6%), рыбные консервы с маслом (+8%), черный чай (+7,2%), стерилизованное молоко (+7%), куриные окорочка (+6,8%), фруктовые соки (+6,2%), йогурт (+5,1%) и глазированные творожные сырки (+5%). Лидерами снижения цен стали крепленое виноградное вино (-7,1%), растворимый кофе (-5,1%), шоколадные конфеты, разделанная мороженая рыба и коньяк (по -5%).

Среди непродовольственных товаров наибольший рост произошел на строительные материалы — в среднем на 2,6%. Плиты ДСП в феврале подорожали сразу на 8,7%, металлочерепица — на 5,9%, оконное стекло — на 3,2%, кирпич — на 3%. Снизились цены на линолеум (-2,5%) и виниловые обои (-0,6%).

Медикаменты выросли в цене в среднем на 0,9%, больше всего настойка пустырника и валидол — 6,1% и 4,8% соответственно. Среди прочих товаров подорожали туалетная бумага (+11,4%), газовое моторное топливо (+9%), зубная паста (+7,4%), свежесрезанные цветы (+6,7%). Снизились цены на утюги (-8,7%), жидкие чистящие средства (-8,5%), блендеры (-7,7%).

Стоимость туристических путевок в ОАЭ в феврале выросла в 1,8 раза, в Турцию — на 14,6%. Полет в салоне эконом-класса подорожал на 12,3%, проживание в гостинице 3* — на 7,3%.

Дарья Решетникова