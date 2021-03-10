Подозреваемый в коррупции вице-мэр Челябинска оставлен под арестом

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда о заключении под стражу заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба облсуда.

Защита обвиняемого просила изменить избранную меру пресечения на домашний арест. Суд оставил решение первой инстанции без изменений. Постановление вступило в законную силу. Под стражей чиновник пробудет до 17 апреля.

Олег Извеков был задержан 18 февраля по подозрению в получении взятки от представителя коммерческой организации за содействие при заключении муниципального контракта. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.