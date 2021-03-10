Сотрудник астраханской колонии подозревается в получении взятки

В Трусовском районе Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-2 регионального УФСИН, подозреваемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, инспектор получил от матери осужденного за убийство деньги в размере 11,5 тыс. руб. за пронос мобильных телефонов и зарядных устройств на территорию колонии.

Этот факт выявили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД по Астрахани и ОСБ регионального УФСИН.

Мария Шахрай