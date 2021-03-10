Цены на продукты питания в Свердловской области за год выросли на 5,7%

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Свердловской области в 2020 году вырос на 4,2%, рассказала на пресс-конференции руководитель Свердловскстата Елена Кутина. Так, цены на продовольственные товары выросли на 5,7%, в том числе на продукты питания — на 6,1%, на алкоголь — на 1,9%.

За год цены на сахар выросли в 1,7 раза, подсолнечное масло подорожало на 17,6%, пшеничная мука — на 16%. Греча подорожала на 45,4%, рис — на 13,4%. В 1,5 раза выросли цены на картофель, морковь, репчатый лук, свеклу.

«Также было отмечено подорожание мяса птицы, свинины, говядины. Выросли цены на мясные консервы. Было зарегистрировано повышение цен на молочную продукцию, на кисломолочные продукты: сметану, творог», — отметила госпожа Кутина.

Рост цен на непродовольственные товары составил 4,8%. На 18,6% повысились цены на перевязочные товары: бинты и вату. На 12,6% выросли цены на медицинские товары. Так, ртутные термометры подорожали в 2,7 раза, электронные термометры — на 48,6%. На 11,9% выросли цены на медикаменты.

Оборот розничной торговли в Свердловской области за год снизился на 9,6%. Объем продаж пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, уменьшился на 8,1%, непродовольственных товаров — на 10,9%. Елена Кутина отметила, что оборот розничной торговли уменьшился во всех субъектах страны, тем не менее, Свердловская область занимает пятое место по обороту розничной торговли в России.