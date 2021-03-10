В Челябинской области продукты питания подорожали на 7,7% в феврале

Годовая инфляция в феврале 2021 года в Челябинской области составила 5,2%. По сравнению с январем показатель вырос почти на 0,7% процентных пункта, сообщает Челябинскстат. В среднем по России годовая инфляция в феврале выросла до 5,7% с 5,2% в январе.

В феврале больше всего подорожали продукты питания – на 7,7% по сравнению с февралем 2020 года и на 1,2% к декабрю прошлого года. В январе годовая продовольственная инфляция составляла 6,7%. Цены на непродовольственные товары, по данным статистки, за год выросли на 5% (4,4% в январе). В сегменте услуг годовая инфляция составила 2,3% (2% в январе).