Краевые власти назвали перспективные земли для жилой застройки в Перми

Сегодня на заседании краевого правительства министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров назвал территории в Перми, которые планируется вовлечь в жилую застройку в ближайшие годы. По словам Андрея Колмогорова, в список перспективных вошли территории центрального планировочного района, Рязанского промузла, района ДКЖ и завода имени Дзержинского.

Самый крупный участок под застройку расположен на территории бывшего промузла «Рязанский», его площадь — 97,5 га. Возможный объем жилищного строительства на этой территории составляет 150 тыс. кв. м. Кроме того, региональный минстрой запланировал освоить территорию площадью 4,3 га, занимаемую рынком «Гача». Здесь можно будет построить 100 тыс. кв. м жилья. Еще 400 тыс. кв. м планируется возвести на территории бывшего завода им. Дзержинского, находящегося сейчас в процедуре банкротства. Площадь заводского участка равна 24,2 га. В микрорайоне ДКЖ на площадке в 6,3 га может быть построено 146 тыс. кв. м.

Сейчас краевое правительство и администрация Перми рассматривают возможности освоения этих земельных участков, в том числе принимают предложения от застройщиков.

Напомним, в 2019 году в Пермском крае было введено в строй 1,173 млн кв. м жилья, в 2020 году — 1,195 млн кв. м.