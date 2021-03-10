«Экономику в тюрьму не посадишь»

Минпромторг обещал отсутствие дефицита продуктов и контроль над ростом цен. В свою очередь, правительство учредило специальный мониторинг стоимости потребительских товаров и услуг. Вести его будут Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. Кроме того, депутат Анатолий Выборный предложил ввести уголовное наказание за фейки о росте цен. Коллеги-парламентарии документ не поддержали. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что с ценами будут бороться посредством кнута и пряника.

Заместитель министра промышленности Виктор Евтухов дал большое интервью государственному телеканалу «Россия 24», в котором заверил россиян, что поводов для беспокойства нет: виды на урожай хорошие, дефицита продуктов питания не будет. Что касается роста цен, чиновник выразился более уклончиво и менее понятно: он — рост — все-таки имеет место, но в пределах так называемой прогнозной инфляции. А таковая ожидается в пределах 3,7% — это хорошая цифра. Однако весной Минэкономразвития обновит прогноз. Пока не сообщается, каким будет это обновление, в какую сторону. Однако данные Росстата говорят, что цены растут, и инфляция, соответственно, ускоряется.

Всему этому найдено следующее объяснение: «цены находятся под давлением внешних факторов». То есть мы — власть — как бы не виноваты, это все заграница. Тем не менее, в Кремле считают, что правительство справляется и успешно сдерживает этот натиск. В частности, принято решение организовать специальный мониторинг с назначением ответственных министров — каждый следит за своей отраслью. Чуть где что подорожало, следует немедленно бежать принимать меры.

При этом нельзя не обратить внимание на законопроект депутата-единоросса Анатолия Выборного. Он предложил наказывать тюрьмой за так называемые фейки о росте цен. Это что-то из военного коммунизма — борьба с паникерами и саботажниками. Хотя логика всего этого проста и понятна: нужно официально объявить, что цены не растут, и запретить все это обсуждать. И, видимо, придется засекретить данные Росстата — мало ли как они там считают. Впрочем, коллеги-парламентарии от передовой инициативы отмежевались. Пока.

Из всего этого можно сделать очередной вывод: борьба идет не только с ценами, но и между подходами.

Условно либеральная башня пытается из последних сил спасти рыночную экономику, воспрепятствовать административному давлению на бизнес, что грозит полной ликвидацией последнего. А это, в свою очередь, может только ухудшить и без того непростую ситуацию. Ведь разговоры о дефиците продуктов не на пустом месте появились. Прогнозы делать не будем — неблагодарное это дело.

Однако итогом этой истории представляется некий либерально-силовой компромисс: бизнесу предложат удержать цены, скажем, до выборов взамен на некие пряники в будущем. А там, что называется, сочтемся. За выполнением соглашения следит «мониторинг». Если кто нарушает, приезжает контролер и делает внушение в ручном режиме. Власти и бизнесу необходимо входить в положение друг друга ради стабильности в государстве и плавного прохождения выборного цикла. Жаль, что экономка этого не понимает. И заставить ее нельзя, и даже попросить, и в тюрьму ее не посадишь. Вот такая вот сложность.