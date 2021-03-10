Рост заболеваемости COVID-19 ожидается в Самарской области

За девятую неделю в Самарской области зафиксировано на 2,95% меньше случаев коронавирусной инфекции по сравнению с предыдущими семью днями. При этом в пяти возрастных группах (до одного года, одного года – шести лет, семи – 14 лет, 50 – 64 года и старше 65 лет) отмечается спад заболеваемости. В трех других группах населения в регионе (15 – 17 лет, 18 – 29 лет, 30 – 49 лет) она, наоборот, возросла. Об этом сообщает областное правительство по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 со ссылкой на первого вице-губернатора — председателя правительства Виктора Кудряшова.

«Сегодня мы ожидаем роста заболеваемости. Во-первых, такова особенность течения болезни. Видим, что во многих европейских странах сейчас идет рост. Вторая причина – несоблюдение ограничительных мер. Очень важно, чтобы люди правильно понимали ситуацию»,— цитируются в сообщении слова Виктора Кудряшова.

Кроме того, как сообщает правительство Самарской области, за указанный период зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 14,4% в отношении к предыдущему периоду. На восьмой неделе в регионе она, напротив, выросла.

Георгий Портнов