В Петербурге на ИВЛ находятся 212 человек с COVID-19

В настоящее время в петербургских больницах свободно 25,7 % от коечного инфекционного фонда. Доля тяжелых больных составляет 26 %. На искусственной вентиляции легких находятся 212 человек. «Стихание второй волны происходит крайне медленно», — сообщается в информационной справке межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

В документе указывается, что в справке содержатся данные, собранные в выходной день, 8 марта, и в рабочий день, 2 марта. Этим обусловлена динамика показателей: количество выздоровевших за неделю снизилось на 48%, на 82,6% — количество петербуржцев с коронавирусом, которым потребовалась медицинская помощь.