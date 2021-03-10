В Москве зафиксирован температурный рекорд для 10 марта

Прошедшая ночь 10 марта в Москве стала самой холодной за последние 70 лет наблюдений, сообщает сайт Гидрометцентра России. Температура в 8:00 опускалась до –21,2°C. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда 10 марта было –17°C.

В Гидрометцентре «Интерфаксу» уточнили, что самая низкая температура более чем за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице 10 марта была зафиксирована в 1915 году. Тогда температура опустилась до –25,6°C.

По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся еще несколько дней. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве днем ожидается –13...–11°C. Завтра днем ожидается –8…–6°C, ночью –21…–19°C.