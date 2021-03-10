В Волгоградской области будут судить экс-судебного пристава за служебный подлог

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Михайловского РО ССП по региону. Она обвиняется в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемая якобы выносила незаконные постановления об окончании исполнительных производств, путем внесения в них ложных сведений об отсутствии у должников имущества. Таким образом, при отсутствии оснований, предположительно, было окончено шесть исполнительных производств на общую сумму более 250 тыс. руб.

Вину женщина не признала. Уголовное дело направили в Михайловский районный суд области. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.

Мария Шахрай