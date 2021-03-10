«Ярославич» начал с победы второй круг волейбольного «финала шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» 9 марта в первом матче второго круга финального этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» выиграл со счетом 3:1 у подмосковной «Искры». Накануне в Ярославле начались игры второго тура, в которых участвуют шесть сильнейших команд Высшей лиги «А».

9 марта в Ярославле состоялись еще две встречи. Пермская команда «Кама» со счетом 3:0 выиграла у «Новы» из Новокуйбышевска, а московская команда МГТУ победила со счетом 3:0 «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

«Финал шести» проводится в два круга в городах команд - победителей Восточной и Западной групп. Первый круг в феврале прошел в Перми. Второй круг проходит в Ярославле с 9 по 14 марта, где и определится победитель чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А».

С учетом матчей первого круга, сейчас в «финале шести» лидирует «Кама», набравшая 13 очков. У «Ярославича», находящегося на третьей строчке турнирной таблицы, в активе 11 очков. Он в шести играх одержал четыре победы и два матча проиграл. Сегодня вечером ярославский клуб встречается с лидером - командой «Кама».

Антон Антонов