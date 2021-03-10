В Саратовской области e 142 новых пациента с COVID-19 выявлено ОРВИ

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 172 новых случаев коронавируса, выздоровел 121 пациент. Такие данные предоставил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших и выздоровевших от COVID-19 достигло 51354 и 46224 человек с начала пандемии.

В Саратове подтверждено 89 новых случаев, в Балашовском районе — 21, Энгельсском — 14, Балаковском — 11, на других территориях менее восьми. Пневмония наблюдается у 29 новых пациентов, признаки ОРВИ — у 142, бессимптомное течение болезни – у одного.

Среди заболевших 14 детей и 70 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева