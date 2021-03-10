Экспорт сельхозпродукции из Воронежской области за два месяца достиг $80 млн

По итогам января-февраля 2021 года агроэкспорт Воронежской области составил $80 млн. Об этом сообщили в областном департаменте аграрной политики. По этому показателю регион стал 11-м в стране, опережая собственную прошлогоднюю динамику на 4%.

42% от общего объема экспорта пришлось на зерновую группу, в том числе $30 млн — на пшеницу. Причины этого — стремление аграриев вывезти за рубеж как можно больше продукции до введения экспортных пошлин. На масложировую продукцию пришлось 30% двухмесячного экспорта, на готовую — 14%, на прочую — 11%. Помимо пшеницы в тройку ключевых товаров вошли подсолнечное масло и жмыхи.

Олег Мухин