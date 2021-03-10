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Иск бывшего депутата омского горсовета, лишившегося мандата, суд рассмотрит 15 марта

Предварительное судебное заседание по иску бывшего депутата горсовета Омска Юрия Федотова (входил во фракцию «Единой России») состоится 15 марта. Экс-депутат подал в в Куйбышевский райсуд на антикоррупционную комиссию горсовета с требованием отменить решение комиссии, рекомендовавшей прекратить его депутатские полномочия.

В тоже время суд вернул на доработку второй иск Юрия Федорова, поданный к горсовету с требованием отменить решение о прекращении его депутатских полномочий.

В конце февраля этого года комиссия по противодействую коррупции горсовета признала действия депутата «содержащими признаки нарушения антикоррупционного законодательства». Как сообщалось на сайте местного органа самоуправления, господин Федотов, «имея финансовые взаимоотношения с АО "Омскэлектро", в частности, открытые судебные производства, не уведомил о возможном конфликте интересов».

В начале марта на сессии депутаты горсовета лишили полномочий своего коллегу.

Юрий Федотов избирался в горсовет три раза, включая действующий шестой созыв. Возглавлял комитет по финансово-бюджетным вопросам.

Юлия Сасевич


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