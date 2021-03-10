В ХМАО за сутки выявлено 90 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) диагноз COVID-19 подтвердился у 90 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. От новой коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.

Новые случаи заражения были зарегистрировано в 12 муниципалитетах. Большинство новых больных выявлено в Сургуте (26), Ханты-Мансийске (21), Нижневартовск (14). На момент выявления у 72 человек были симптомы ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, еще трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Всего с начала пандемии в ХМАО было зафиксировано 52 466 случаев COVID-19. Более 50,5 тыс. пациентов выздоровели. 66 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии, 38 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От вируса умерли 762 человека.