Первый долгострой введен в эксплуатацию в Новосибирской области в 2021 году

В регионе введен в эксплуатацию один из проблемных объектов — дом по улице Хилокская, 1б в г. Новосибирске. В 2021 году это первый проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Строительство 12-этажного жилого дома по ул. Хилокская на 160 квартир общей площадью почти 12 тыс. кв. м стартовало в 2014 году. Первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был III квартал 2017 года, однако застройщик — ООО „Строительный комплекс „Строймастер“ — не смог достроить объект и передать квартиры гражданам в установленные сроки. Четыре раза эти сроки переносились,— отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.— Выход из патовой ситуации был найден в результате деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона. Для выработки алгоритма, позволяющего завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию, при министерстве неоднократно проводились заседания рабочих групп с участием застройщика, прокуратуры Новосибирской области, специалистов мэрии Новосибирска, представителей ресурсоснабжающих организаций и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области».

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 10 марта 2021 года. Свои долгожданные квартиры получат 157 дольщиков.

Заместитель министра строительства региона напомнил, что в Новосибирской области сегодня действует широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов — масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью механизма ППК «Фонд».

Напомним, что 20 марта 2020 года между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд» подписано соглашение по завершению строительства проблемных объектов. В список домов, которые утвердил для завершения строительства наблюдательный совет ППК «Фонд» (г. Москва), вошли семь долгостроев региона: дома 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик — ООО «Неоград»), дом в г. Обь («Обьстрой»), дома 5 и 6 по ул. Вилюйская («ПТК-30») и дом 12 в р.п. Краснообск (ООО «Дирекция заказчика»). Реализация всех мероприятий позволит восстановить права почти 1500 граждан.