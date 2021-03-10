Экономический эффект ММК от повышения энергоэффективности превысил четверть миллиарда

Суммарный экономический эффект группы ММК от внедрения решений по повышению энергоэффективности в 2020 году составил 267, 3 млн руб. Результатом этой работы также стали «существенный достижения в развитии системы энергоменеджмента», сообщают в пресс-службе компании.

В октябре прошлого года ММК успешно прошел первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям новой версии стандарта ISO 50001:2018. В группе отмечают, что успешно выполнить программу аудита позволила серьезная подготовительная работа, в рамках которой была утверждена новая энергетическая политика, направленная на снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции предприятия.

В июле прошлого года был опубликован первый официальный отчет об устойчивом развитии ПАО «ММК», который был составлен по стандартам Глобальной инициативы по отчетности. В него были включены в том числе результаты деятельности компании в области повышения энергоэффективности.

Также в прошлом году ММК получил международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения с повышения эффективности производства в соответствии со стандартом ISO 50001.

Одним из направлений повышения энергоэффективности ММК является внедрение рационализаторских предложений. В 2020 году через специальное приложение «Платформа энергоменеджмента» рационализаторы подали в общей сложности 771 идею, из них было реализовано 188 с плановым экономическим эффектом от внедрения 98,5 млн руб.