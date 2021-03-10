УФАС добилось возврата в казну лесных участков в Кунгурском районе

Минприроды Пермского края вернуло в казну муниципальные лесные участки, ранее сданные в аренду без проведения торгов. Нарушение выявило Пермское УФАС, добившееся в итоге устранения нарушений.

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, еще 14 лет назад Агентство по природопользованию Пермского края (в настоящее время краевое минприроды) заключило с ФГУП «Агрокомплекс „Кунгурский“» (в настоящее время ООО «Телец-Агро») договор аренды лесного участка, расположенного в Кунгурском районе, сроком действия на пять лет. В 2011 году стороны вновь заключили договор аренды на тот же лесной участок сроком на десять лет. При этом не были учтены нормы Лесного кодекса РФ, которые предписывают заключать такие договоры только после проведения аукционов.

УФАС обязало чиновников вернуть в казну из пользования ООО «Телец-Агро» лесные участки, расположенные в Кунгурском районе, переданные посредством заключения договора аренды, а также дополнительных соглашений. В январе 2021 года договор аренды лесного участка, заключенный с ООО «Телец-Агро» в 2011 году, был расторгнут, лесной участок возвращен в казну.